Making the Grades: Ephrata High School

Editor’s note: The information below — including names — is exactly as submitted by the school.

Ephrata High School

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Seniors: Brooke Bazaldua, Sean Couture, Kurt Culbertson, Gracelyn Dietrich, Elisabeth Elliott, Sophia Giles, Benjamin Graffis, Morgan Grant, Lorena Hahn, Makayla Hale, Rebecca Helsley, Jessenia Hernandez, Emerald Horvath, Matthew Keeler, Briana Mcguire, Mari Monson, Rachelle Perez, Hunter Shay, Cole Spencer

Juniors: Dagny Ahrend, Gavan Allen, Rachel Boruff, Brenda Delgado, Rachel Granger, Nicole Hahn, Katelyn Julian, Heidi Massey, Avery Mickelsen, Jacob Miller, Hannah Nelson, Mackenzie O’donnell

Sophomores: Miriam Bair, Katie Cummings, Elena Duffner, Seth Elliott, Naresa Hiatt, Katelyn Hill, Thane Jensen, Clay Johns, Sylvia Ketola, James Miller, Rebekah Ness, Dan Nguyen, Leonardo Ochoa, Perla Rosales

Freshmen: Kayla Anderson, Nikola Brzezny, Ivie Carvo, Elise Mcguire, Chloe Mickelsen, Nolan Middleton, Michael Moss, Peyton Ninnemann, Madelen Owens, Berlyn Stevens, Katey Stewart, Yesenia Vargas Cruz, Ruthanne Yawney

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Seniors: Stephanie Aldaco, Ashley Allison, Jessica Bair, Parker Ball, Grant Bewick, Kristina Boughter, Callie Bridgeman, Erynn Brown, Cameron Clark, Hien Duong, Alexander Escalera Sanchez, Kalina Forster, Ethan Green, Sander Hut, Janessa Johnson, Megan Jones, Denise Lopez, Garrett Mickelsen, Brenda Morfin, Mackenzie Ness, Augustine O’donnell, Virginia Orozco, Nathan Otte, Allen Pham, Emma Samways, Jennifer Santiago Sanchez, Tayler Stevens

Juniors: Sharron Adams, Maya Allsopp, John Anderson, Zachary Berryman, Karen Billingsley, Rachel Brown, Mckylee Claunch, Piper Claunch, Quinn Dawson, Ethan Etter, Gunnar Falstad, Cody Follett, Amidy Gallagher, Hannah Goodspeed, Edith Hughes, Wyatt Hussey, Patricia Mielke, Kiana Miller, Sydney Moore, Kayla Mullings, Mitzy Munoz, Danika Nolton, Taylor Perez, Connor Quist, Brandon Rodriguez, Casey Severin, Nicholas Smith, Malakai Stewart, Julissa Vela, Eli Whetstone, Madalynn Williams, Grace Youngers

Sophomores: Wendy Amaya, Kaitlin Bair, Brennen Bazaldua, Chenoa Bedford, Kassidy Calhoon, Cassidy Carroll, Mccall Dechenne, Richard Dinkelmann, Kevin Grib, Alyssa Hess, Lavona Hurlburt, Maurisa Joe, Matthew Jones, Kendall Kemp, Kristen Key, Anika Krautscheid, Brianna Meulman, Gage Mickelsen, Susanna Negrete Ramirez, Cielo Pineda, Sydnee Pixlee, Riley Rich, Ranie Rupard Jr., Katina Stanbrough, Ashley Tellez, Nathan Todaro, Peter Wolf

Freshmen: Elijah Ahrend, Christopher Ahmann, Emily Allsopp, Sydney Anderson, Lori Bellows, Steffon Bennett, Alexis Blancas, Heather Boen, Breazin Bruce, Yohanna Chavez Mendoza, Carter Cleveringa, GregoryCline, Emilee Couture, Isabel Buchert, Sabrina Carvo, Chloe Davis, Emmie Dilling, Mycah Ebberson, Alexis Escure, Jasmine Graham, Colton Granger, Antonio Isiordia, Kaidyn Johnson, Michael Kent, Faith Kortus, Lakota Lange, Olivia Lay, David Lopez, Oscar Lopez, Mallory Mcclure, Alexander Mclain, Lilly McMullen, Carter Mills, Randi Montano, Gabriel Navarro, Madison Oliver, Mariah Parrish, Emily Peterson, Margaret Plaisted, Gavin Porter, Courtney Qualls, Emily Reeve, Laisha Sandoval, Kamryn Shannon, Emma Schmuck, Austin Shay, Kolby Tune, Caitlyn Turner, Araceli Viveros, Hayley Wall, Elisabeth Washburn, Shayla Whalen, Sarah Whetstone, Alyson Wright

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Seniors: Andrew Anderson, Enrrique Avila, Ernesto Avila, Camilo Borrero, Joseph Callahan, Alondra Candela, Ashley Carvo, Jared Chamberlain, Haley Chapman, Hunter Cleveringa, Olga Delgado, Aliyah Derr, Nathaniel Greene, Autumn Hall, Albina Hernandez, Thomas Hernandez, Eusebio Hernandez Castaneda, Cole Horton, Kaden Knight, Alec Lobe, Ashly Lopez, Lillian Mchargue,Sadie Merchant, Eduardo Ochoa, Anya Pashkovsky, Leonela Pineda, Gerardo Ramirez, John Rawley, Hannah Robinson, Victor Sanchez, Alexandra Serrano, Jason Silva, Davis Stocking, Sierra Turcotte, Dalton Thomas, Cristian Urbina, Morgan Williams, Mikayla Wood, Derek Wright, Ana Zuniga Navarro

Juniors: Elliott Ahmann, Sarah Anderson, Lukas Bafus, Efrain Bedolla, Dylan Bemis, Kaitlyn Brown, Leeland Burleson, Hailey Couture, Christa Crago, Nathan Duffner, Anthony Evans, Brad Flanigan, Kenneth Flynn, Areli Garcia, Kilver Hernandez, Samantha Horton, Shannon Kulackoski, Roslyn Martin, Shelby Munson, Colby Murray, Alondra Navarro, Tatum Olivas, Berenice Olivera, Sergio Ortega, Nayeli Ortiz, Katelyn Ostrowski, Jakob Oxos, Chloe Payne, Kenedee Peters, Harley Reese, Maricela Sanchez, Alec Sircin, Jacquita Spencer, Sienna Stocking, Diana Valerio, Edwin Vargas, Logan Vaughan, Maia Vick Dishon, Christopher Walker

Sophomores: Griffin Allen, Joshua Benthem, Paige Bera, Jesse Berry, Lois Burleson, Rene Bustos, Abigail Coreas Cruz, Paige Davis, Hannah Ellis, Elizabeth Enciso, Leif Falstad, Isaiah Farag, Damian Garcia, Cithlalli Garcia Contreras, Elias Guevara, Sophia Hendrixson, Eri Hernandez, Sandy Hernandez, Alexander Hiatt, Trenton Kleyn, Sara Mclain, Julia Medzyak, Daniel Mendoza, Bryndon Prescott, Ryan Pugh, Omar Ramirez Rangel, Courtney Richardson, Roxee Sansinena, Denali Sheneman, Gabrielle Smith, Olivia Smith, Mya Spencer, Kelsey Stargel, Lane Tincher, Theresa Vanbouchaute, Ivan Penaloza Villa, Gracie Weist, Dakota White

Freshmen: Ryann Albertson, Brennen Beissner, Cameron Bunney, Alexis Byington, Carter Cox, Jascee Chapman Oswood, Chantel Durfee, Chandler Dutcher, Aaron Evans, Aryn Hall, Grayce Hein, Ethan Hildebrand, Alexis Helman, Boe Hesse, Jacey Heston, Emma Hewitt, Chloe Jones, Jordan Keyser, Jayden Lopez, Trey Maryott, Kacy Massey, Jayce Moore, Tyler Moore, Madison Myrick, Addelyn Navarro, Blanca Navarro, Evelyn Pacheco, Sydney Phelps, Cooper Raap, Blane Schafer, Kassie Stewart, Ryan Stubbs, Kaenen Trevino Guerrero, Hunter Urwin, Eduardo Valerio, Andrew Vozniy