Making the Grades: Quincy Junior High School

Editor’s note: The information below — including names — is exactly as submitted by the school.

Quincy Junior High School

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Eighth grade: Samantha Castro, Kelly Mills

Seventh grade: Esmeralda Buenrostro, Misael Garcia, Tania Gudino, Aidan Heikes, Ammon Kirton, Jose Madrigal, Zane McKee, Karla Nunez Ramirez, Diego Pacheco, Emily Wurl

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Eighth grade: Osvaldo Acevedo-Zamora, Gillian Asay, Vanessa Castillo, Tania Cuevas, Vivian Geesey, Sheyla Gonzalez, Ashley Guadarrama, Matthias Henry, Alberto Hernandez, Bridgette Hodges, Jaselyn Jones, Jane Kennedy, Jose Lopez, Lillian Love, Karla Madera, Adriana Mejia, Richard Mendoza, Brianna Pedregon, Norma Rodriguez, Dave Sulistio, Julia Tafolla

Seventh grade: Stephanie Aguirre-Calixto, Melissa Avalos, Trey Bierlink, Heidy Chavez, Manuel Diaz-Ramirez, Daisy Dominguez, Sheridan Donovan, Andrea Franco, Patrick Frerks, Christian Garcia, Anthony Leon-Amador, Nydia Pereira, Deisy Quintero-Ruesga, Eduardo Ramirez, Sofia Ramirez, Sandra Ramirez-Ramos, Tania Ruiz-Perez, Luis Serrano, Reid Thomsen, Julisa Trevino, Ana Trujillo-Garcia

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Eighth grade: Alejandro Aguila, D Angelo Aguilar, Julie Agular, Natalia Aldaz, Monica Avalos, Ashley Benitez, Kevin Calixto, Jairo Carrillo, Eulalio Cazarez-Alvarez, Klaritssa Cruz, Hunter Durfee, Maria Elias, Josie Garces, Kianna Gomez, Nate Gonzalez, J.J. Hernandez Jr., Francisco Lerena, Andres Lopez, Claudia Lopez, Isaias Lopez-Velazquez, Merlin Magana, Rosario Mora, Dayanara Partida, Melissa Perez, Stefanie Pinto, Mia Ramirez, Omar Ramos, Drew Riby, Alejandra Rodriguez-Maldonado, Victor Spindola, Xochitl Tafoya, Macario Vega, Marisol Villarreal, Cade Westra, Felipe Zepeda

Seventh grade: Valerie Aguila, Maria Armengol, Samantha Benitez-Martinez, Leslie Carrillo, Kayla Casillas-Ramirez, Sergio Cordova, Leslie Cruz, Nareny Cruz-Jimenez, Natasha Espinoza, Esmeralda Flores, Jasmine Garcia, Nayeli Gil, Dulce Gonzalez, Ecduy Gordillo-Cruz, Ryann Harrington, Erick Osorio, Miguel Martinez, Adamaris Nava-Reyes, Ernesto Nunez-Pacheco, Esmeralda Parra-Zamora, Alyssa Plascencia, Nathan Ramirez, Daisy Ramirez-Hernandez, Gloria Ramirez-Hernandez, Margarita Ramos, Julianna Sandoval, Andrew Townsend, Emily Townsend, Jasmine Trujillo-Ochoa, Kiera White